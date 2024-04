Agnieszka Chylińska na kolejnym meczu PKO Ekstraklasy. Piosenkarka jeździ na różne stadiony Jacek Czaplewski

Wygląda na to, że PKO Ekstraklasa zyskała bardzo wierną fankę. Od jakiegoś czasu wokalistka Agnieszka Chylińska regularnie pojawia się na trybunach i to naprawdę różnych stadionów. W piątek nie przepuściła okazji, by na żywo obejrzeć inaugurację 28. kolejki. Zawitała do... Grodziska Wielkopolskiego, gdzie obserwowała mecz Warta Poznań - Korona Kielce.