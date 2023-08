Aleksiej Szpilewski, trener Arisu Limassol przed meczem z Rakowem Częstochowa: Obiecuję, że moi zawodnicy będą walczyć jak lwy Jacek Czaplewski

Raków Częstochowa zagra we wtorek z Arisem Limassol w pierwszym meczu III rundy Ligi Mistrzów. Rywal dotarł w poniedziałek do Polski z... łotewskiej Rygi z dziesięciogodzinnym opóźnieniem, przez co stracił nie tylko nerwy i czas, ale też szansę na jedyny trening przy Limanowskiego. - Trzeba o tym zapomnieć i skupić się na spotkaniu - przekonuje białoruski trener Cypryjczyków Aleksiej Szpilewski.