Ali Gholizadeh walczy o powrót do zdrowia. Irańczyk z Lecha Poznań jest już po zabiegu zerwanej łąkotki. Kiedy skrzydłowy wróci do gry? Jakub Jabłoński

Gwiazda Lecha Poznań jest już po zabiegu. Kiedy powrót na boisko? Ali Gholizadeh/IG

Ali Gholizadeh jest już po zabiegu łąkotki, którą zerwał w meczu ligowym ze Stalą Mielec (0:0). Irańczyk, który latem dołączył do Lecha Poznań zamieścił zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym widać usztywnioną nogę 28-latka. Piłkarz jednocześnie przekazał w swoim języku kilka słów do swoich fanów. Kiedy możliwy powrót na boisko zawodnika, który przychodził za grube miliony do stolicy Wielkopolski? Jedno jest pewne - ten sezon już jest niestety spisany na straty!