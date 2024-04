Ali Gholizadeh z Lecha Poznań musi przejść zabieg. Najdroższy piłkarzy PKO Ekstraklasy skończy sezon bez gola i asysty? Jacek Czaplewski

O takich transferach młodzież mawia: flop. Ali Gholizadeh, czyli najdroższy nabytek Lecha Poznań i w ogóle PKO Ekstraklasy wypada na długi czas. We wtorek Irańczyk przejdzie zabieg z powodu kontuzji. Po nim nie zagra już w kwietniu, a jeżeli wróci to dopiero na finisz rozgrywek. To najgorszy scenariusz, jaki mogli sobie wyobrazić przy Bułgarskiej.