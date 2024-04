Wyniki znanych piłkarzy w wyborach samorządowych. Marcus da Silva będzie radnym, Jacek Kiełb nie. Sprawdź, kto wygrał i przegrał

Wybory samorządowe: Marcus da Silva radnym w Gdyni

Jednym z największych zwycięzców wśród piłkarzy jest Marcus da Silva. Brazylijczyk przybył do Polski w 2007 roku, dziesięć lat później otrzymał obywatelstwo, a w tak zwanym międzyczasie został legendą Arki Gdynia, z którą sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski. W niedzielnych wyborach uzyskał mandat radnego do Rady Miasta Gdyni. Ma 40 lat i nadal gra w piłkę - dla Wierzycy Pelplin. Przypomnijmy, że Rafał Siemaszko, z którym strzelał gole został w zeszłym roku posłem !

Wybory samorządowe: Porażka Jacka Kiełba w Kielcach

Noga powinęła się za to legendzie Korony Kielce. Może znaczący wpływ miało na to niekorzystne wystąpienie przed kamerami, które obiegło właściwie cały polski internet? Otóż Jacek Kiełb nie uzyskał mandatu do Rady Miasta Kielce.