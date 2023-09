Andrij Szewczenko został specjalnym doradcą prezydenta Zełenskiego. "Pomoc mojemu krajowi za granicą to ważna praca"

W komunikacie biura prezydenta Ukrainy nie podano szczegółów dotyczących obowiązków Szewczenki jako doradcy, ale były napastnik reprezentacji Ukrainy oraz AC Milan i Chelsea Londyn zasugerował, że rozszerzy to jego pracę jako ambasadora United24.

- Pomoc mojemu krajowi za granicą to ważna praca. To nie tylko wydarzenia piłkarskie i charytatywne, ale także zachęcanie ludzi do mówienia o Ukrainie - dodał.