Anna Lewandowska próbuje sił w kolejnym sporcie. Czy trenerka personalna szykuje się do walki MMA? Uderza jak zawodowiec

Anna Lewandowska ćwiczy MMA w Barcelonie

W ostatnich tygodniach Anna Lewandowska do sieci wrzuca coraz więcej filmików z treningów... MMA. Wygląda na to, że mieszane sztuki walki to kolejna pasja 38-latki. - One of my favorite sounds... I love this sport! Dla mnie to powrót to korzeni. Oprócz treningu dla ciała, to jednocześnie odpoczynek dla mojej głowy - napisała Lewandowska na IG przy okazji jednego z treningów.