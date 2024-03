Antonio Milić na weselu swojego kolegi z Lecha Poznań

Karlo Muhar dołączył do Lecha Poznań latem 2019 roku. W styczniu 2021 roku został wysłany na pierwsze wypożyczenie do Turcji. Kilka miesięcy później "Kolejorz" po raz kolejny oddał chorwackiego pomocnika na wypożyczenie - tym razem do CSKA-Sofia. Muhar został sprzedany dopiero w 2022 roku do CFR Cluj. Kibice otwierali butelki z szampanem, gdy polski klub zarobił na nim 100 tys. euro. Pomimo braku zadowalających efektów, Karlo w Lechu zagrał w 45meczach, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył trzy asysty.

W styczniu 2021 roku Antonio Milić dołączył do Lecha Poznań. To prawdopodobnie wtedy Chorwaci się zakumplowali. Co ciekawe, ani razu nie zagrali razem. Karlo Muhar pamięta o starych znajomych, dlatego w marcu zaprosił Milicia na swoje wesele. Stoper Lecha Poznań na zabawie pojawił się razem ze swoją partnerką, która w mediach społecznościowych umieściła ich wspólne zdjęcie.