Mecz Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów online. Wicelider może zbliżyć się do lidera. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów online. Okazja w PKO Ekstraklasie

Przed tą koleją drugi Śląsk miał cztery punkty mniej od Jagiellonii. Teraz w zależności od wyniku jego strata stopnieje do dwóch punktów, pozostanie na tym samym poziomie (w przypadku remisu) albo wzrośnie do pięciu punktów, jeśli wygra Ruch.

Potencjalnie już po tym weekendzie Ruch może spaść do 1 ligi - od dawna bowiem nie wszystko jest w nogach jego piłkarzy.

Jacek Magiera, trener Śląska: - Ostatnie pięć meczów, finiszujemy, wszystko zależy od nas. Teraz najważniejsza jest głowa i dobrze nastrojone głowy. Potrzebujemy kozaków, ludzi silnych mentalnie, którzy wejdą na najwyższy poziom swoich umiejętności. Mental - to jest dzisiaj najważniejsze.

Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu: - Zawodników, którzy z przodu mogą zrobić w Śląsku różnicę, jest sporo. Przygotowujemy się na to, co Śląsk zaproponuje – szczelną obronę, szybkie wyjścia z kontratakami – ale też myślę, że będzie sporo momentów, w których przeciwnik będzie chciał przejąć kontrolę i dominować, a wtedy role się odwrócą i to my będziemy szukać możliwości kontrataku.