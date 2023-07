Ariel Mosór, czyli najlepszy młodzieżowiec Ekstraklasy może odejść za granicę. Chodzi o klub walczący o fazę grupową Ligi Mistrzów

- Chcemy, żeby Ariel został w Piaście, ale ze strony klubu są naciski, bo czegoś tam brakuje. Są potrzeby funduszy dla klubu. I jest ciekawa propozycja. Mogę zdradzić tylko tyle, że jest to klub walczący teraz o Ligę Mistrzów. Nie są to Włochy, jest to inny kraj. Na razie jednak oceniłbym, że jest 10 procent szans, że odejdzie i 90 procent szans, że zostaje. Rozmawiamy na razie spokojnie, ten klub bardzo chce Ariela, zobaczymy też, co się stanie w przyszłym tygodniu, gdy oni zagrają 2. rundę eliminacji Ligi Mistrzów - stwierdził były piłkarz. (cytaty: TVP Sport)