Arkadiusz Milik ma nowego menadżera. Napastnik reprezentacji Polski zmienił agencję po ponad 10 latach

Arkadiusz Milik już latem może opuścić Juventus

Kontrakt Polaka we włoskim klubie obowiązuje do czerwca 2026 roku . Jednak słaba postawa na boisku i upływające lata sprawiają, że Juventus chciałby sprzedać piłkarza już teraz. Niedawno portal "Calciomercato" poinformował, że usługami Polaka zainteresowany jest AC Milan , który szuka następny dla Olivera Giroud, który latem przeniesie się do Stanów Zjednoczonych.

Polski napastnik do Juventusu przeniósł się latem 2022 roku na zasadzie wypożyczenia z francuskiej Marsylii. Rok później włoski klub zdecydował się wypożyczyć napastnika reprezentacji Polski. Jednak w tym sezonie 30-letni snajper nie spisuje się najlepiej. W 28 meczach dla turyńskiego zespołu strzelił tylko 6 goli, w tym 3 razy trafił w rozgrywkach Pucharu Włoch przeciwko Frosinone. Od połowy marca Milik zmaga się z urazem, który wykluczył go z gry na około miesiąc.

Arkadiusz Milik zmienił agencję menadżerską

Pierwszym zagranicznym klubem polskiego snajpera był Bayer Leverkusen, w którym nie poszło mu najlepiej. Został wypożyczony do Augsburga, gdzie jednak również nie spisywał się na miarę swoich możliwości. Kluczową decyzją w jego karierze mogły okazać się przenosiny do Ajaxu Amsterdam, w którym strzelał gola za golem. Efektem dobrych występów w holenderskim klubie był transfer do Napoli. Z Włoch przeniósł się na chwilę do Olimpique Marsylia, z którego trafił do Juventusu.