Arkadiusz Milik zmieni klub w Serie A? Włoskie media: AC Milan zainteresował się polskim napastnikiem Juventusu Jakub Maj

Arkadiusz Milik może trafić do lepszego klubu. Sylwia Dabrowa

Arkadiusz Milik ostatnich miesięcy nie może uznać do udanych. Polski napastnik w Juventusie jest tylko rezerwowym, a w dodatku snajper nie dostał powołania do reprezentacji na marcowe mecze barażowe. Niedawno przyplątała się także kontuzja. Włoskie media podają, że Milik niedługo może zaliczyć sportowy awans i trafić do jeszcze lepszego zespołu.