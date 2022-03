Arkadiusz Milik wpadł do studia TVP Sport przed meczem ze Szwecją. "Kadra przynosi mi malutkiego pecha"

- Atmosfera jest gorąca, ale koledzy są spokojni, choć to mecz o być albo nie być. Najważniejszy jest spokój. Nie ma co się grzać, nakręcać. Zrobimy wszystko, żeby pojechać na mundial. Szkoda, że nie mogę zagrać, ale jestem z drużyną - zaznaczył Milik.

- Kadra przynosi mi malutkiego pecha. Przed Euro nabawiłem się urazu, trochę poważniejszego. Dziś niestety znowu nie zagram i to mnie boli. Każdy chce w takim meczu zagrać, oddać serducho. To frustrujące dla mnie, bo jadąc na stadion zakręciła mi się łezka, tym bardziej że to mecz w moim domu. Widziałem tłumy kibiców. Cały kraj jest za nami! - dodał.

- Z perspektywy czasu mógłbym odpocząć w meczu ze Szkocją. Przyjechałem na zgrupowanie z lekkim bólem, ale w dniu meczowym czułem się dobrze. Chce grać w każdym meczu reprezentacji - zaznaczył Milik. - Dziś gramy z klasową drużyną. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie okazja do rewanżu za mecz na Euro - podkreślił.