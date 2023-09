Atalanta Bergamo, rywal Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy bez swojego napastnika. Duvan Zapata wypożyczony do Torino OPRAC.: Jakub Jabłoński

Rywal Rakowa Częstochowa Lidze Europy osłabiony! Youtube/Atalanta Bergamo

Transfery. Atalanta Bergamo przystąpi do meczów fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy, w której rywalem będzie m.in. Raków Częstochowa, bez Duvana Zapaty. Kolumbijski napastnik został w piątek wypożyczony do Torino do końca sezonu.