Skrót meczu Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 2:2. Bramki, gole. Dominik Marczuk zmarnował okazję na zwycięstwo

Mecz Jagiellonia - Pogoń: skrót akcji, wszystkie gole

To był intensywny mecz, jak na hit kolejki przystało. Ku zaskoczeniu wynik otworzyła Pogoń, gdy w 15 minucie okazji po podaniu na wolne pole nie przepuścił Kamil Grosicki. Reprezentant Polski trafił dwunasty raz w ekstraklasie, ma też dziesięć asyst, co czyni go najbardziej produktywnym Polakiem w stawce.

Jagiellonia odgryzła się jeszcze w pierwszej połowie. Najpierw nogę dostawił Afimico Pululu, potem głową wykończył dośrodkowanie Jesus Imaz. Była 45 minuta, a telebim wskazywał rezultat 2:1.

Pogoń urwała punkty Jagiellonii. Walka o mistrzostwo Polski nabiera rumieńców