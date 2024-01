Atletico Madryt - Real Madryt na żywo w TV i online. Gdzie oglądać derby Madrytu na Wanda Metropolitano? TRANSMISJA STREAM LIVE [18.01.2024]

Atletico Madryt - Real Madryt transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Copa del Rey?

Zaczynamy już prawdziwe granie w słynnym Pucharze Króla na Półwyspie Iberyjskim. W czwartek poza meczem Barcelony z Robertem Lewandowskim również będziemy mogli się delektować wielkimi derbami Madrytu. Tak - po raz kolejny już w tym roku. Przypomnijmy, że obie drużyny spotkały się już w miniturnieju w Arabii Saudyjskiej, gdzie był rozgrywany Superpuchar Hiszpanii. Wtedy to Real Madryt (5:3) wyszedł zwycięsko z tej rywalizacji po szalonym meczu. "Królewscy" dwukrotnie w tym meczu przegrywali, a mimo to po dogrywce potrafili odwrócić losy spotkania i wejść do wielkiego finału z Barceloną.

Pierwsze trofeum dla podopiecznych Carlo Ancelottiego w Nowym Roku już jest. W niedzielnym "El Clasico" nie dali najmniejszych szans swojemu jednego z największych rywali w Hiszpanii. Po hattricku Viniciusa Juniora oraz golu Rodrygo podnieśli zasłużony puchar. Teraz w 1/8 finału będą chcieli powalczyć o możliwość wsadzenia kolejnego do gabloty pod koniec sezonu.