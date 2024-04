Canal+ przygotowuje się pod transmitowanie Ligi Mistrzów

W czwartek poinformowano, że stacja Canal+ złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o rejestrację dodatkowych pięciu kanałów: CANAL+ 360, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 2, CANAL+ Extra 3 i CANAL+ Extra 4. Wszystko to spowodowane jest przejęciem praw do pokazywania elitarnych rozgrywek spod egidy UEFA - elitarnej Ligi Mistrzów - poinformował Presserwis.

- Złożyliśmy do KRRiT wnioski o rejestrację nowych kanałów, co jest związane z rozszerzającym się portfolio praw sportowych dostępnych w naszej ofercie - wyjaśnia "Preserwisowi" Piotr Kaniowski, dyrektor ds. PR i komunikacji wewnętrznej w Canal+. - Nie mamy do przekazania dodatkowych informacji dotyczących założeń programowych dla tych kanałów - zakończył.

W konsekwencji śmiało można zakładać, że one będą działały na podobnej zasadzie, co dwa dodatkowe kanały Polsatu; Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Spor Premium 2 w przypadku transmitowania meczów najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie. Kibice więc będą musieli się liczyć również z kolejną opłatą.