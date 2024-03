Baraże Euro 2024. Bilety na mecz Polska - Estonia. Gdzie kupić? Cena, harmonogram sprzedaży

Bilety na mecz Polska - Estonia w barażach Euro 2024

Reprezentacja Polski. Michał Probierz ostro do Marka Papszuna

Jeśli Polska awansuje do finału baraży to zagra ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia - na wyjeździe, we wtorek 26 marca. W przypadku porażki przy równoczesnym odpadnięciu Finlandii w ten sam dzień zmierzy się z nią towarzysko. Realny pozostaje też trzeci scenariusz, czyli finał baraży z Estonią w Helsinkach.

Co z biletami na te mecze? Póki co zakończyła się jedynie sprzedaż wejściówek na spodziewany finał baraży (lub mecz towarzyski) z Walijczykami na stadionie Cardiff City Stadium w Cardiff. Było ich nieco ponad tysiąc. Bilety w jednakowej cenie 190 zł można było nabyć wyłącznie przez stronę PZPN. Jeżeli - odpukać - Polska nie wyeliminuje Estonii w półfinale to kibice otrzymają do 12 kwietnia pełen zwrot kosztów wraz z kosztami przesyłki kurierskiej. W przypadku odpadnięcia i Polski, i Walii mecz się odbędzie, ale ze statusem towarzyskiego, czyli o tak zwaną pietruszkę. Biało-Czerwoni wybierający się z Polski do Walii muszą pamiętać o konieczności posiadania paszportu.