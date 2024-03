Reprezentacja Polski. Michał Probierz ostro do Marka Papszuna. "Nie pozwolę, żeby ktoś moim nazwiskiem wycierał sobie tyłek"

Michał Probierz kontra Marek Papszun. O co chodzi?

Probierz od początku uznawany był za faworyta Kuleszy. Lata temu pracował u niego w Jagiellonii Białystok. Potem ich drogi zeszły się w reprezentacji do lat 21. Aż w końcu szef związku awansował trenera do seniorskiej kadry - w miejsce pożegnanego z wielką ulgą Fernando Santosa (dziś szkoleniowiec Besiktasu Stambuł i przełożony byłego legionisty Ernesta Muciego).

Co na to druga strona? Probierz kolejny raz postanowił zdementować rewelacje Papszuna. Użył mocnych sformułowań. - Marek bardzo dziwnie się zachowuje, sugerując że byłem dogadany z Czarkiem Kuleszą. To żadna nowość, że się znamy. Nie pozwolę sobie na to, by ktoś moim nazwiskiem wycierał sobie tyłek. Ja montowałem sztab i Marek montował swój. Marka bym prosił, żeby był bardziej wyważony w swoich opowieściach - stwierdził Probierz w rozmowie z Tomaszą Ćwiąkałą na kanale dziennikarza na YouTube.

Jednocześnie Probierz zaznaczył, że ceni Papszuna, ale nie chce oceniać tego w jaki sposób buduje karierę trenerską. Co ciekawe, obaj namawiali Łukasza Piszczka, by ten przystał na propozycję dołączenia do sztabu reprezentacji. - Zadeklarował się, że chce być z Markiem - podkreślił obecny selekcjoner.