Sytuacja Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie

- Co wy robicie?! - pytali zawodników kibice po ostatnim gwizdku z Cracovią. Na nic zdało się wywoływanie z tunelu Mariusza Rumaka. Trener prędko udał się do szatni i już z niej nie wrócił - zresztą nie zwykł robić inaczej.

Ta kolejka ułożyła się właśnie po myśli Lecha. Najpierw w piątek punkty straciła Jagiellonia (remis 2:2 z Pogonią), potem także Śląsk (porażka 2:3 z Ruchem). Marnym pocieszeniem wydaje się awans na drugie miejsce, skoro strata do lidera pozostała na tym samym poziomie - czyli wysokim biorąc pod uwagę liczbę pozostałych spotkań.

Walka o mistrzostwo Polski. Aktualna tabela i terminarz Ekstraklasy do końca sezonu

- Ten mecz to zdecydowanie strata dwóch punktów. Jesteśmy wkurzeni i bardzo zirytowani tym, co się wydarzyło. Spodziewaliśmy się, że Cracovia będzie nisko broniła, dlatego chcieliśmy wyciągać środkowych obrońców ze strefy i próbować zagrać piłki za nich (...) Trudno powiedzieć, skąd to się bierze, może to kwestia napięcia wewnętrznego. Musimy nauczyć się złamać taką skomasowaną obronę przeciwnika w polu karnym - powiedział na konferencji Mariusz Rumak (cytat za PAP).