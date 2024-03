Bartłomiej Drągowski doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na miesiąc. Bramkarz nie będzie mógł zagrać z Estonią

Drągowski kontuzjowany. Kogo powoła Michał Probierz?

Bartłomiej Drągowski w styczniu 2024 roku został wypożyczony z włoskiej Spezii do Panathinaikosu Ateny. Umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku. Zawarto w niej opcję wykupu, która według doniesień dziennikarzy wynosi 3,5 mln euro.

Bartłomiej Drągowski w ostatnim meczu z Olympiakosem Pireus już w 7. minucie doznał urazu i musiał opuścić boisko. Według portalu newspao.gr uraz ma wykluczyć go z gry na około 20 dni, a to oznacza, że golkiper nie będzie mógł wziąć udziału w barażach do Euro 2024. 21 marca Biało-Czerwoni zagrają z Estonią. Michał Probierz ma problem, gdyż bardzo ceni 26-latka.

W październiku Michał Probierz określił, jaka jest hierarchia bramkarzy w reprezentacji Polski. Wypowiedź selekcjonera wywołała niemałe oburzenie, gdyż kibice w kadrze chcieli zobaczyć takich golkiperów jak Kamil Grabara czy Marcin Bułka.