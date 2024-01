Bartłomiej Drągowski zmienił wizerunek. Dwie wpuszczone bramki w hicie PAOK - Panathinaikos. Policja na murawie

Liga grecka. PAOK - Panathinaikos 2:1

Drągowski w Panathinaikosie póki co wygrywa rywalizację o skład z Jurijem Łodyginem. Polak zamiast Rosjanina wystąpił także w środę w przegranym ćwierćfinale Pucharu Grecji z Atromitosem (1:2), kiedy pokonał go Karol Angielski .

W Salonikach zmierzyli się pretendenci do tytułu przedzieleni w tabeli przez mistrzowski AEK Ateny: pierwszy jest bowiem PAOK z Tomaszem Kędziorą w składzie, zaś trzeci Panathinaikos, w którym dłuższy o rundę staż od Bartłomieja Drągowskiego ma były piłkarz Legii Warszawa, Serb Filip Mladenović.

"Nowy" Drągowski nie był w stanie zatrzymać PAOK-u. Przed przerwą Polak dwa razy sięgał po piłkę do bramki, ale w pierwszej sytuacji VAR dopatrzył się spalonego. Tego wieczoru katem był Kirił Despodow , kolega Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrad, który ustrzelił dublet do 56 minuty.

Stadion PAOK-u świecił pustkami i tak pozostanie do 12 lutego (to decyzja rządu w reakcji na grudniowe zamieszki z udziałem pseudokibiców). Mimo braku widowni atmosfera była gorąca. Po pierwszym uznanym golu dla gospodarzy przy linii bocznej musiała interweniować policja, bo doszło do przepychanek z udziałem piłkarzy i trenerów.

Trudno winić Drągowskiego za stracone bramki. W akcjach nie popisali się przede wszystkim jego koledzy z pola, co widać na nagraniach: