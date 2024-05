Bartłomiej Pawłowski zerwał więzadło krzyżowe. Kapitan Widzewa Łódź z dłuższą przerwą od gry Jakub Jabłoński

Widzew Łódź w czwartek ogłosił niezbyt dobrą informację dla swoich kibiców. Kapitan drużyny - Bartłomiej Pawłowski doznał zerwania więzadła krzyżowego (ACL) i będzie czekać go dłuższa przerwa od gry. Szacowany czas jego rekonwalescencji to sześć do ośmiu miesięcy. W konsekwencji ominie końcówkę trwającego sezonu i pierwszą część nowej kampanii najwyższej klasy rozgrywkowej. Co teraz zrobi drużyna Daniela Myśliwca?