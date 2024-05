Maciej Rybus złożył kwiaty z okazji Dnia Zwycięstwa. Rozpoznano byłego reprezentanta na obchodach rosyjskiego święta

Maciej Rybus uczestniczył w obchodach Dnia Zwycięstwa w Rosji

Obecnie ma podpisany kontrakt z tamtejszym Rubinem Kazań do końca czerwca tego roku. Jak sam jednak deklaruje chce nadal pozostać w tym dość kontrowersyjnym kraju. W rozmowie z agencją TASS przyznał, że zaczyna w końcu regularnie grać i ma ochotę na kontynuowanie dalszej gry w urokliwym Kazaniu.

Piłkarz, który przed laty był naszym jednym z lepszych lewych obrońców teraz wiedzie spokojne życie na rosyjskiej ziemi. Były gracz Legii Warszawa nie mógł sobie pozwolić na ewakuowanie się z kraju agresora wobec Ukrainy, gdyż miał tam założoną rodzinę i z tego powodu zdecydował się pozostać w Rosji, gdzie zwiedził już do tej pory kilka klubów. Poza żoną Rosjanką piłkarz musiał zaopiekować się również swoimi dziećmi.

- Nie ma jeszcze konkretów w sprawie przedłużenia kontraktu. Niedawno doszedłem do siebie, dostaję szansę do gry. Do tej pory nie było żadnych rozmów. W ogóle o tym nie rozmawialiśmy. Ale mam ochotę zostać w Rubinie - tłumaczył.

Maciej Rybus nie chce wracać do Polski. Piłkarz nadal marzy o grze w Rubinie Kazań

W czwartek, 9 maja - w dniu, kiedy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa - polski piłkarz wziął udział w obchodach z powodu tego święta i razem z kolegami z drużyny złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym walczących w czasie II wojny światowej. Zdjęcia z uroczystości zamieścił jego klub Rubin Kazań w mediach społecznościowych.