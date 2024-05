Empoli z Polakami w składzie tylko zremisowało z Udinese. Sassuolo spada do Serie B. Inter świętował tytuł mistrzowski

Empoli z Polakami w składzie tylko zremisowało. Sassuolo spada z ligi

W Udine obie bramki padły w końcówce meczu z rzutów karnych. Goście gola zdobyli jeszcze pod koniec regulaminowego czasu gry. Skutecznym wykonawcą "jedenastki" okazał się Senegalczyk M’Baye Niang. W 14. minucie dodatkowego czasu sędzia po weryfikacji VAR zarządził drugi rzut karny, tym razem dla Udinese. Do remisu doprowadził Lazar Samardzic.

Po chwili pomocnik Empoli Alberto Grassi otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

W drużynie gości od początku spotkania grał Bartosz Bereszyński, który w 59. minucie został zmieniony przez Sebastiana Walukiewicza. Szymon Żurkowski nie opuścił ławki rezerwowych.

Więcej powodów do zadowolenia miał Mateusz Wieteska. Obrońca Cagliari co prawda cały mecz obejrzał z wysokości ławki, ale jego zespół wygrał 2:0 na wyjeździe z Sassuolo. Porażka oznacza, że ekipa prowadzona przez Davide Ballardiniego po 11 latach gry na najwyższym poziomie wraca do Serie B.