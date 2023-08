Bartosz Klebaniuk ofiarą internetowego linczu po meczu Gent - Pogoń. Broni go Zlatan Alomerović z Jagiellonii Białystok Jacek Czaplewski

Bartosz Klebaniuk, bramkarz Pogoni Szczecin Andrzej Szkocki

21-letni Bartosz Klebaniuk z Pogoni Szczecin został wrzucony na bardzo głęboką wodę. W czwartkowym meczu z Gent (0:5) nie ustrzegł się prostych błędów, przez co jego drużyna zanotowała wysoką porażkę w el. Ligi Konferencji, oznaczającą w zasadzie koniec marzeń o IV rundzie. To jednak nie powód, żeby pod pseudonimem ubliżać bramkarzowi i jego bliskim, a właśnie z tym młodzieżowiec spotkał się w internecie. Na swoim koncie na Instagramie musiał wyłączyć opcję komentowania. Dziś apel do wszystkich krytyków wystosował starszy kolega Klebaniuka po fachu, Chorwat Zlatan Alomerović z Jagiellonii Białystok.