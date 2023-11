Bartosz Salamon, obrońca Lecha Poznań skomentował karę dyskwalifikacji: Nie zażywałem celowo żadnej zabronionej substancji

Bartosz Salamon poznał ostateczną decyzję UEFA

Bartosz Salamon swój ostatni mecz zagrał 8 kwietnia przeciwko Warcie Poznań w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy. Następnie dzień przed ćwierćfinałowym meczem Ligi Konferencji Europy z Fiorentiną UEFA poinformowała, że podstawowy obrońca Lecha Poznań jest podejrzewany o zażywanie niedozwolonych substancji i z tego powodu zostanie zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. To była ogromna strata nie tylko dla "Kolejorza", ale także dla reprezentacji Polski, w której Salamon świetnie zaprezentował się w meczu eliminacji Euro 2024. Klub od razu wydał oświadczenie, że jest razem z zawodnikiem i czeka na jak najszybsze i przede wszystkim pozytywne dla gracza i drużyny rozpatrzenie sprawy.

Bartosz Salamon komentuje karę dyskwalifikacji

– Lech Poznań otrzymał decyzję UEFA o nałożonej karze dyskwalifikacji dla Bartosza Salamona na 8 miesięcy. Na poczet kary zostało zaliczone zawieszenie, które trwa od 13 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że zawodnik będzie mógł wrócić do gry 13 grudnia 2023 – taką informację można przeczytać na mediach społecznościowych Lecha Poznań, a więc teoretycznie Salamon będzie mógł wystąpić już 16 grudnia, kiedy to w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Oczywiście przez cały okres zawieszenia stoper "Kolejorza" nie mógł trenować z klubem, więc wydaje się że zawodnik na ekstraklasowe boiska może powrócić dopiero po nowym roku.