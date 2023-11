PKO Ekstraklasa. Wiemy, kiedy Bartosz Salamon wróci do gry. Jest decyzja UEFA w sprawie zawieszenia stopera. Kara wynosi 8 miesięcy

UEFA wydawała decyzję w sprawie kary dla Bartosza Salamona

- Lech Poznań otrzymał decyzję UEFA o nałożonej karze dyskwalifikacji dla Bartosza Salamona na 8 miesięcy. Na poczet kary zostało zaliczone zawieszenie, które trwa od 13 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że zawodnik będzie mógł wrócić do gry 13 grudnia 2023 - czytamy w komunikacie klubu z Poznania.

Bartosz Salamon będzie tym samym do dyspozycji trenera Johna van den Broma w ostatnim meczu w 2023 roku. "Kolejorz" mierzy się w sobotę 16 grudnia z Radomiakiem Radom na wyjeździe.

Dodajmy, że z usług Bartosza Salamona korzystał jeszcze w marcu Fernando Santos powołując go na zgrupowanie reprezentacji Polski. Stoper Lecha był jedną z kluczowych postaci starcia z Albanią (1:0) i gdyby nie zawieszenie, to zostałby w kadrze na dłużej. Być może wróci do reprezentacji na marcowe baraże o Euro 2024, jeśli będzie w odpowiedniej dyspozycji.