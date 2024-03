Bayern Monachium wysoko wygrał z Darmstadt. Harry Kane zszedł z kontuzją. Ile Anglik będzie pauzował?

Bayern nadal goni Bayer. Kane kontuzjowany

30-letni angielski napastnik trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy (wówczas na 2:1 dla Bayernu, wcześniej zaliczył asystę). Dzięki temu przeszedł do historii. Nigdy wcześniej żaden piłkarz w swoim debiutanckim sezonie w Bundeslidze nie zdobył 31 bramek. Uwe Seeler strzelił 30 goli dla Hamburgera SV w sezonie 1963/64.

Aktualne pozostaje natomiast pytanie, czy Kane wyrówna i ewentualnie poprawi absolutny rekord pod względem liczby bramek w jednym sezonie Bundesligi, należący od 2021 roku do Roberta Lewandowskiego (41 trafień). Może być o to trudno, bowiem doznał w sobotę kontuzji. Próbując dobiec do piłki, wpadł z impetem na słupek i musiał w 82. minucie opuścić boisko. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz.

Oprócz Anglika bramki dla Bayernu zdobyli w sobotę Jamal Musiala (dwie), Serge Gnabry i Francuz Mathys Tel, natomiast dla gospodarzy - Tim Skarke i w ostatnich sekundach meczu Szwed Oscar Vilhelmsson. Bawarczycy mają niewielkie szanse obrony tytułu, ale w ostatnim czasie poprawili formę (w poprzedniej serii rozbili FSV Mainz aż 8:1), awansowali też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W tabeli Bundesligi Bayern zgromadził 60 pkt i traci siedem do lidera Bayeru, który w niedzielę zagra na wyjeździe z Freiburgiem.