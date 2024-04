Bayern Monachium musi obejść się smakiem. Julian Nagelsmann przedłużył umowę w reprezentacji Niemiec OPRAC.: Jakub Maj

Bayern szuka nowego trenera PAP/EPA/RONALD WITTEK

Trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann przedłużył kontrakt o dwa lata. Poprowadzi drużynę nie tylko w zbliżających się mistrzostwach Europy, ale także w mundialu 2026 - poinformowała tamtejsza federacja. Kończy to spekulacje co do powrotu szkoleniowca do Bayernu Monachium.