Real Madryt wziął rewanż na Manchesterze City za blamaż sprzed roku. Bayern Monachium wyrzucił z Ligi Mistrzów Jakuba Kiwiora (Podsumowanie)

Jakub Kiwior odpadł z Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra w półfinale

Kilka minut później Kanonierzy postanowili odpowiedzieć, a w zasadzie zrobił to Martin Odegaard. Norweski pomocnik pokusił się o strzał z dystansu, piłka odbiła się od jednego z przeciwników i zmierzała w światło bramki. Jednak Manuel Neuer nie dał się zaskoczyć i instynktowną interwencją uratował swój zespół przed stratą bramki.

Jako pierwsi zagrożenie na Alinaz Arena stworzyli gospodarze. Raphael Guerreiro popisał się udanym prostopadłym podaniem w pole karne Arsenau, do którego dopadł Noussair Mazraoui. Zawodnik bawarskiej drużyny oddał sytuacyjny strzał, a końcami palców skuteczną interwencją popisał się David Raya.

- Zrobimy wszystko, by znów znaleźć się w finale, ale... taki jest cel każdego półfinalisty. Zespół spisał się wyśmienicie. Na początku dużo było piłkarskich szachów, ale w drugiej połowie chyba górę wzięło nasze pucharowe doświadczenie. Po ostatnich niepowodzeniach to wielki dzień dla zawodników, kibiców, sztabu, całego klubu" - podsumował spotkanie szkoleniowiec Bayernu, Thomas Tuchel .

Obrońca tytułu pożegnał się z Ligą Mistrzów. Real Madryt pokazał zimną krew

W drugiej środowej parze Manchester City podejmował na Etihad Stadium ekipę Realu Madryt. Pierwsze, szalone spotkanie w stolicy Hiszpanii zakończyło się remisem 3:3. Rewanż znacznie lepiej rozpoczęli Królewscy. Już w 12. minucie po akcji Brazylijczyków - podawał Vinicius Junior, a piłkę do siatki skierował - choć na "raty" - Rodrygo , goście objęli prowadzenie.

W konkursie "jedenastek" pierwszy pomylił się Chorwat Luka Modric, a później w roli głównej wystąpił Łunin. Ukraiński bramkarz obronił strzały Bernardo Silvy i Chorwata Mateo Kovacica, pokonał go jego vis a vis - Ederson, ale w piątej serii szansy nie zmarnował Niemiec Antonio Ruediger , który tym samym odkupił część win za błąd przy wyrównującej bramce mistrza Anglii.

- Najważniejsze były mentalność i nastawienie. Wiele drużyn ugina się pod naporem City, a my to wytrzymaliśmy. Presja? Jak chcesz grać w Realu to musisz zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, ale presji nie czujesz. Trener Ancelotti daje nam dużo wiary, pewności, spokoju i... wolności - powiedział angielski piłkarz "Królewskich" Jude Bellingham.

"The Citizens" dołączyli do szeregu drużyn, którym nie powiodło powtórzenie sukcesu w LM. Dotychczas jedynym zespołem, któremu ta sztuka się udała - i to dwukrotnie, w latach 2018-19, był... Real.