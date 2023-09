„Bilet za krew”. Kolejna edycja akcji Jagiellonii z RCKiK w Białymstoku. Do odebrania vouchery i bilety na spotkanie z Legią

Akcja „Bilet za krew” Jagiellonii i RCKiK w Białystoku. Do odebrania vouchery i bilety na mecz z Legią

- Przede wszystkim trzeba nas odwiedzić albo we wtorek na akcji przy ul. Elewatorskiej, albo w środę, czwartek, piątek w naszej siedzibie przy ul. Skłodowskiej w godzinach rejestracji albo w niedzielę, przed meczem z Legią, w naszym mobilnym punkcie poboru krwi, który będzie działał w godzinach 12:00 - 19:00. Oddajemy krew i pierwsze osoby, które to zrobią w każdej z wymienionych lokalizacji, otrzymają voucher, który później można później wymienić na bilet - powiedział Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (cytat za radio.bialystok.pl).

Od wtorku 28 września trwa kolejna edycja akcji „Bilet za krew”, której współorganizatorami są Jagiellonia Białystok oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Kibice, którzy oddadzą krew w krwiobusie lub RCKiK w Białymstoku, który będą mogli wymienić otrzymany voucher na bilet na mecz z Legią Warszawa (1 października). To kolejna edycja.

Otrzymany voucher można wymienić na bilet w Jaga Fan Shop, który znajduje się przy ul. Lipowej 12.

- Współpraca Jagiellonii Białystok z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma wieloletnią historię. Wszystkie dotychczas podejmowane działania spotykały się z dużym odzewem i dobrym odbiorem krwiodawców, którzy często są też kibicami Żółto-Czerwonych. Liczymy, że i tym razem frekwencja dopisze. Między innymi dlatego do gry wchodzi także krwiobus, który przy okazji meczu pucharowego naszego drugiego zespołu pojawi się przy Elewatorskiej, a w niedzielę 1 października zawita także na Stadionie Miejskim w Białymstoku przed meczem z Legią. Nie pozostaje mi nic innego jak dołączyć się do słów Pana Profesora i również wszystkich zaprosić do udziału w naszej akcji – powiedział Kamil Świrydowicz, rzecznik prasowy Jagiellonii Białystok, cytowany przez oficjalną stronę klubu.