Wynik meczu Jagiellonia - Pogoń rozpala na nową walkę o mistrzostwo Polski. Sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok: będzie mistrzostwo Polski? Jest problem

- Wszystko co w życiu dobre, zaczyna się od marzenia - ogłosili na oprawie ultrasi Jagiellonii. W Białymstoku o tytule marzą od 1932 roku, kiedy powstał klub. Dotąd najbliżej było w 2017 i 2018 roku, gdy drużyny kolejno Michała Probierza i Ireneusza Mamrota sięgnęły po srebrne medale, ustępując Legii Warszawa: najpierw na dwa, potem trzy punkty.

Po meczu Jagiellonii odbędzie się koncert Zenka Martyniuka. Feta w rytmach disco polo?

Jagiellonia czeka teraz na odpowiedzi Śląska Wrocław (mecz z Ruchem Chorzów) i Lecha Poznań (mecz z Cracovią), a więc zespołów, które uzupełniają podium. Przewaga na jednymi bądź drugimi (albo jednymi i drugimi) może:

- wzrosnąć do pięciu punktów (w przypadku porażek)

- utrzymać się na poziomie czterech punktów (w przypadku remisów)

- stopnieć do dwóch punktów

W każdym razie Jagiellonia ciągle jest blisko tytułu, który gwarantuje udział w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Do końca sezonu czekają ją dwa wyjazdy do zespołów z środka tabeli i dwa mecze domowe z zespołami walczącymi tylko o utrzymanie. Przed Lechem za to trudny mecz z Legią Warszawa, a Śląsk pojedzie na Raków Częstochowa.