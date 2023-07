Błysk Polaków z Charlotte FC. Karol Świderski z golem i 2 asystami, podawał mu Kami Jóźwiak

Gol i 2 asysty Karola Świderskiego. Asysta Kamila Jóźwiaka w Pucharze

Tuż przed przerwą w roli głównej pokazali się gospodarze. Kamil Jóźwiak dokładnie dośrodkował z lewej strony "szesnastki" do wbiegającego Karola Świderskiego, który mierzonym uderzeniem przy słupku wpisał się na listę strzelców. W doliczonym czasie gry zanotował swoją drugą asystę - tym razem dokładnym podaniem obsłużył Scotta Arfielda.

Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 6. minucie. Świderski dostał piłkę przed polem karnym i prostopadłym podaniem uruchomił Brandta Bronico. Ten z narożnika pola bramkowego skierował piłkę do siatki efektowną podcinką nad wychodzącym z bramki Raulem Gudino. Przyjezdni szybko odpowiedzieli, ale trafienie Alfredo Gutierreza nie zostało uznane z powodu pozycji spalonej.

Karol Świderski i Kamil Jóźwiak rozpoczęli to spotkanie w wyjściowym składzie. Cały mecz na ławce przesiedział za to trzeci Polak - Jan Sobociński.

Po zmianie stron Charlotte FC nie forsowało tempa. Tym bardziej, że czerwoną kartką obejrzał zawodnik gości, Edgar Mendez.

Na bramki trzeba było czekać niemal do samego końca. Najpierw prowadzenie podwyższył Patrick Agyemang, a rozmiary porażki zmniejszył Vicente Poggi.

Charlotte FC ostatecznie wygrało swoją grupę składającą się z trzech zespołów. Drugie miejsce zajęło Dallas i to one zapewniły sobie awans do fazy pucharowej League Cup.

Charlotte FC - Club Necaxa 4:1 (3:0) (**

Bramki: Brandt Bronico 6', Karol Świderski 42', Scott Arfield 45', Patrick Agyemang 87' - Vicente Poggi 89' Żółte kartki: Justin Meram, Nathan Byrne, Ashley Westwood, Adilson Malanda - Alfredo Gutiérrez, Jorge Rodríguez, Facundo Batista, Cristian González. Czerwona kartka**: Edgar Méndez (49. minuta, Necaxa, za brutalny faul).