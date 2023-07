Bramkarz Herthy Berlin Marius Gersbeck zawieszony przez klub za pobicie mężczyzny na zgrupowaniu przedsezonowym w Austrii OPRAC.: Jakub Jabłoński

Youtube/Hertha BSC

Bramkarz Herthy Berlin - Marius Gersbeck zawieszony przez klub za dotkliwe pobicie mężczyzny podczas zgrupowania w Zell am See w Austrii. Samowolne wyjście, bez wiedzy trenera 28-letniego piłkarza zakończyło się dla 22-letniego Austriaka ciężkimi obrażeniami, z którymi trafił do szpitala.