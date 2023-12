Byli piłkarze Lecha Poznań umówili się na piłkę. Wiele znanych nazwisk: Jóźwiak, Kamiński, Puchacz i inni

Lech Poznań. Byli piłkarze Lecha zagrali znów razem

Wspólne zdjęcie wrzucił do sieci wielki orędownik takich spotkań, czyli reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz, przyodziany w treningowy dres kadry. On tak jak inni zagraniczni piłkarze przybył na święta w rodzinne strony. Do południa ćwiczyli na siłowni pod okiem trenera personalnego, po czym zagrali wspólnie w piłkę.

Na zdjęciu zamieszczonym przez Puchacza znalazło się wielu piłkarzy kojarzonych głównie z Lechem Poznań. Na sztucznej murawie pod balonem spotkali się weterani z "młodymi", a więc Błażej Telichowski, Jakub Wilk, Grzegorz Wojtkowiak, Hubert Wołąkiewicz, Siergiej Kriwiec, wreszcie Tymoteusz Puchacz (FC Kaiserslautern), Kamil Jóźwiak (Charlotte), Marcin Kamiński (Schalke 04) czy Hubert Sobol (KKS 1925 Kalisz).

Niektórzy weterani wciąż są aktywni. Dla czwartoligowej Wiary Lecha grają choćby Telichowski, Wilk, Wołąkiewicz czy Kriwiec.