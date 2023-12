Transfery Lecha Poznań - styczeń 2024. Może przyjść były reprezentant Polski. Na wypożyczenie powędruje dwóch młodych graczy

Transfery Lecha Poznań - przyszli do klubu

"Kolejorz" chce wiosną powalczyć o tytuł mistrza Polski i zdobycie krajowego pucharu, by zmazać słabą pierwszą część sezonu. By tego dokonać, musi poszukać wzmocnień. Letnie transfery początkowo wydawały się dobre, ale zawodnicy szybko obniżyli loty i Lech najpierw w kompromitującym stylu odpadł z kwalifikacji Ligi Konferencji, a potem tracił punkty w lidze z dużo słabszymi (na papierze) przeciwnikami.

Według medialnych spekulacji, do Poznania może trafić Kamil Jóźwiak, który w grudniu zakończył sezon amerykańskiej ligi MLS. Zawodnik w 2020 roku odszedł z Lecha do Derby Country, a potem powędrował do Stanów Zjednoczonych. Obecnie zawodnik wyraża ogromną chęć powrotu do reprezentacji Polski, a do tego celu przybliżyć go może regularna gra w klubie ze stolicy Wielkopolski.