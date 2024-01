Carabao Cup. Liverpool mimo słabej pierwszej połowy wychodzi z tarapatów. Pierwszy krok z Fulham zrobiony. Darwin Nunez bohaterem

Carabao Cup. Liverpool - Fulham 2:1 (0:1)

Otwierające trafienie w meczu kolejnej rundy Carabao Cup należało jednak do Fulham. Konkretnie do byłego skrzydłowego Chelsea Londyn - Williana . Brazylijczyk wdarł się przebojem w pole karne gospodarzy i sprytnym, sytuacyjnym strzałem zmieścił futbolówkę między słupki Irlandczyka.

Jak można opisać grę podopiecznych Juergena Kloppa w pierwszej połowie? Przede wszystkim jedno słowa NIESKUTECZNI . "The Reds" na siedem strzałów oddali tylko jeden celny. W ofensywie prym wiódł oczywiście nie kto inny, jak największa gwiazda drużyny niemieckiego szkoleniowca - Mohamed Salah . Z kolei przyjezdni byli zdecydowanie bardziej konkretni pod bramką Caoimhina Kellehera .

Carabao Cup. Odmieniony Liverpool po wejściu Darwina Nuneza

W drugiej połowie "The Reds" wzięli się ostro do roboty. Dwa szybkie ciosy zadali w gruncie rzeczy zmiennicy w postaci Darwina Nuneza oraz Cody'ego Gakpo. Urugwajczyk dwukrotnie asystował, najpierw przy trafieniu wyrównującym autorstwa Curtisa Jonesa w 68. minucie, a potem właśnie Holendra dokładnie trzy minuty później. Z piekła do nieba w wykonaniu piłkarzy Kloppa. W momencie, gdy wydawało się, że Liverpool bije głową w mur wszedł na murawę Nunez i gra ruszyła na dobre.