Chelsea Londyn z nowym trenerem na pokładzie - Mauricio Pochettino zremisowała z Liverpoolem 1:1 w inauguracyjnej kolejce Premier League

Liverpool nie dowiózł prowadzenia na Stamford Bridge

Lepiej spotkanie rozpoczęli goście. W 18. minucie niezawodny Egipcjanin Mohamed Salah posłał precyzyjne podanie w pole karne, a akcję wykończył Kolumbijczyk Luis Diaz. Kilka chwil później Salah sam cieszył się z gola, który został jednak anulowany ze względu na minimalną pozycję spaloną.

Z czasem jednak "The Reds" oddawali londyńczykom inicjatywę, a Chelsea doprowadziła do wyrównania w 37. minucie. Do siatki trafił debiutant Axel Disasi. Francuz został sprowadzony tego lata z AS Monaco za 45 mln euro.