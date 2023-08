Cios za cios w meczu Radomiak Radom - Warta Poznań. Brak prądu sprawił, że sędzia przerwał grę na kilka minut. Nie działał system VAR

Radomiak Radom - Warta Poznań 3:2 (2:1)

Niestety w 11. minucie sędzia był zmuszony przerwać spotkanie. Doszło do awarii systemu VAR , która spowodowana była brakiem prądu. Piłkarze mieli okazję, aby uzupełnić płyny. Między innymi z powodu tej przerwy, arbiter do pierwszej połowy doliczył aż 12 minut.

Na pierwszą bramkę czekaliśmy tylko... cztery minuty. Piłkarze Radomiaka wrzucili piłkę w pole karne rywali. Obrońcy wybili piłkę przed pole karne, ale tam futbolówka spadła wprost pod nogi Christosa Donisa . Grecki piłkarz nawet się nie zastanawiał - huknął z bez przyjęcia. Trafienie może spokojnie kandydować do gola kolejki.

W sobotnie popołudnie w ramach 5. kolejki Ekstraklasy zmierzyły się ze sobą dwie drużyny, których przydomki to "Zieloni". Radomiak Radom na swoim stadionie podjął Wartę Poznań.

W 20. minucie Warta doprowadziła do wyrównania. Autorem bramki był Kajetan Szmyt , który bardzo pewnie wykorzystał rzut karny. Ekipa z Poznania cieszyła się z prowadzenia tylko dwie minuty. Kilkadziesiąt sekund po wykorzystaniu jedenastki, Lisandro Semedo świetnie wpadł w pole karne i wrzucił na głowę Pedro Henrique , który z bliskiej odległości umieścił piłkę w bramce. 2:1 dla Radomiaka - taki wynik kibice oglądali na telebimie, kiedy piłkarze schodzi do szatni na przerwę.

Po przerwie Warta rzuciła się do odrabiania strat. W 49. minucie Dario Vizinger został obdarowany świetnym, prostopadłym podaniem wpadł w pole karne i mocnym strzałem po długim słupku pokonał bramkarza rywali.

W 69. minucie Radomiak miał doskonałą okazję, aby wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Brazylijczyk Pedro Henrique podszedł do rzutu karnego, który został podyktowany po faulu na Semedo. Napastnik "Zielonych" z jedenastu metrów strzelił obok bramki! Radomiak cały czas atakował, co się opłaciło. W doliczonym czasie gry Rocha wepchnął futbolówkę do bramki rywala.