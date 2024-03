Co za bramka Dominika Marczuka. Piękne trafienie piłkarza powołanego do reprezentacji Polski

Dominik Marczuk z piękną bramką dla Jagiellonii Białystok

W 41. minucie padła zdecydowanie najpiękniejsza bramka tego spotkania. Gospodarze wyszli z niezbyt szybkim kontratakiem, Taras Romanczuk zagrał do Dominika Marczuka , ten ruszył prawym skrzydłem, podprowadził akcję do okolic 30. metra przed bramką ŁKS-u i próbując dośrodkować w pole karne, wpakował futbolówkę "za kołnierz" zupełnie zaskoczonego Aleksandra Bobka.

Dominik Marczuk w reprezentacji Polski

Przed poprzednią kolejką PKO Ekstraklasy zaledwie 20-letni Marczuk dostał swoje pierwsze w życiu powołanie do dorosłej reprezentacji Polski. Dostał szansę wystąpienia w barażach o awans do Euro 2024. Jednak przed spotkaniem półfinałowym z Estonią został wysłany przez Michała Probierza na trybuny, a na finał do Cardiff już nie pojechał. Wrócił do młodzieżowej kadry, która przegrała na Stadionie Śląskim z Bułgarią 0:1.