Constantin Galca, trener Radomiaka Radom: Czułem strach przed meczem z Górnikiem Zabrze

Radomiak Radom: Pełna kontrola nad meczem

- Przegraliśmy wszystkie sparingi i dlatego, w cudzysłowie, czułem strach przed dzisiejszym meczem. Jednak wiedziałem, że dziś zagramy w zupełnie inny sposób. Od początku do końcu graliśmy dobrze. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Rywal miał tylko jedną okazję do zdobycia gola i to w końcówce spotkania - stwierdził na pomeczowej konferencji trener Radomiaka.

- Graliśmy bardzo prosto, ale skutecznie. Potrafiliśmy dobrze poukładać ustawienie na boisku przechodząc z obrony od ataku i na odwrót. W pełni zasłużyliśmy na zwycięstwo, zawodnicy wykonali pracę tak, jak o to ich prosiłem. Pokazaliśmy, że możemy walczyć z każdym. To nie jest tak, że drużyna Górnika jest słaba. Po prostu, to my zrobiliśmy wszystko, aby mecz toczył się pod nasze dyktando - dodał Galca (cytat za PAP).