Cracovia pokonała Zagłębie Lubin. Dwa gole Patryka Makucha. Bohater Pasów dostał od kibiców owację na stojąco

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Zagłębie Lubin 2:1

Przed przerwą sytuacje mieli Paweł Jaroszyński (obił poprzeczkę) czy Cornel Rapa, ale do siatki trafił jedynie Makuch. Najpierw wykorzystał podanie Benjamina Kallmana, potem wrzutkę Takuto Oshimy. W 82 minucie Makuch zszedł z boiska. Kibice skandowali jego nazwisko.

To drugi mecz na stadionie przy Kałuży w nowym sezonie, ale pierwszy z udziałem Cracovii. W poniedziałek jako gospodarz zadebiutowała Puszcza Niepołomice. Też wygrała, 1:0 ze Stalą Mielec, choć nie po tak efektownej grze.

Zagłębie nie miało żadnych argumentów w pierwszej połowie. Cracovia zagrała wyśmienicie . Na dobrą sprawę do szatni mogła zejść przy prowadzeniu nie 2:0, lecz nawet 4:0 lub 5:0.

Druga połowa pod dyktando Zagłębia

Później okazję miał debiutujący u Miedziowych Mateusz Wdowiak, ale nie dokręcił futbolówki. A po rzucie rożnym w 89 minucie pojedynek z bramkarzem Cracovii przegrał główkujący Kamil Kruk.

Mimo to Zagłębie i tak złapało kontakt. W doliczonym czasie sędzia Daniel Stefański podszedł do ekranu, żeby upewnić się, że doszło do przewinienia na Mateuszu Grzybku. Jedenastkę pewnie wykorzystał Kacper Chodyna. Na więcej Cracovia już nie pozwoliła.

Cracovia ma siedem punktów po trzech występach. Na pozycji wicelidera tabeli podmieniła właśnie Zagłębie Lubin. W następnej kolejce drużyna Jacka Zielińskiego zagra u siebie z Piastem Gliwice. Miedziowych czeka domowy mecz przeciw Puszczy Niepołomice.