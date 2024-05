Pogoń Szczecin przegrała finał Puchau Polski z pierwszoligowcem

Portowcy mieli szansę sięgnąć po pierwsze w trofeum w historii klubu. Okazja ku temu była tym lepsza, gdyż w roli rywala stanęła pierwszoligowa Wisła Kraków. Przez dużą część meczu kibice na stadionie PGE Narodowy goli nie oglądali, aż wreszcie w 75. minucie Efthymios Koulouris uszczęśliwił kibiców szczecińskiego klubu.

Do podstawowego czasu gry drugiej połowy sędzia Tomasz Kwiatkowski doliczył co najmniej 7 minut. Gdy sztab Portowców szykował się już do otwierania szampanów, pierwszoligowiec zdołał wyrównać w... 9 minucie doliczonego czasu gry, co rozwścieczyło ławkę trenerską Pogoni Szczecin. Zwłaszcza, że gracz Wisły był w tej sytuacji na linii z ostatnimi graczami rywali.