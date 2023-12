Cracovia pożegnała prof. Janusza Filipiaka. Oklaski, race i przejmująca minuta ciszy. Skandowano też jego nazwisko

Tak Cracovia żegnała na stadionie prof. Filipiaka

Przed meczem z Legią sylwetkę prof. Filipiaka odczytał spiker: - Obejmując w 2002 roku trzecioligowy klub doskonale wiedział do jakiego punktu chce dotrzeć. Miał na to swoją autorską, czasami kontrowersyjną, ale skuteczną metodę. Chciał grać o najwyższe cele, zdobywać puchary, spełniać marzenia. I dopiął swego. Za jego kadencji nadszedł czas na pierwsze po 72 latach trofeum - najpierw Puchar Polski, potem Superpuchar, w końcu gra w europejskich pucharach. Równocześnie rozwijał krakowski hokej, a wraz z jego rozwojem nadeszły sukcesy - siedem tytułów mistrza kraju, trzykrotnie zdobyty Puchar Polski, a także ten najważniejszy: Puchar Kontynentalny.

- To pasja wszystko zaczęła i to pasja towarzyszyła mu do ostatnich chwil. Do upragnionego tytułu piłkarskiego mistrza kraju wcale nie zabrakło pasji - zabrakło czasu. Kochał hokej, piłkę nożną, kibiców. Po prostu kochał Cracovię - bez wyjątku. Szanowny profesorze, spoczywaj w pokoju -

Pogrzeb prof. Filipiaka odbędzie się w czwartek (21 grudnia). Uroczystości w kościele Mariackim zaplanowane są na godz. 13, a pogrzebowe na cmentarzu na 15. Prof. Filipiak spocznie w Alei Zasłużonych.