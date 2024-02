Cracovia - Radomiak Radom. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 10 lutego o godzinie 15:00

PKO Ekstraklasa. Mecz Cracovia - Radomiak Radom. Gdzie obejrzeć w TV?

Patrząc na wyniki, Cracovia ma za sobą bardzo dobre przygotowania do rundy wiosennej. "Pasy" w Ekstraklasie zajmują obecnie 13. miejsce, dlatego kibice zastanawiają się, czy ich klub nie będzie musiał walczyć o utrzymanie. Trener Jacek Zieliński jednak uspokaja. A o co będzie grać Cracovia wiosną? O zwycięstwo w pierwszym meczu z Radomiakiem - stwierdził szybko szkoleniowiec. - A potem? O zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. Mówiłem już, o co będziemy grali - o poprawę pozycji z zeszłego sezonu i to się nie zmieniło. W poprzednim sezonie "Pasy" zajęły... 7. miejsce.