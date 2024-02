Cracovia przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny

Cracovia - transfery klubu

Cracovia podczas zimowego okienka transferowego nie jest jedną z najbardziej aktywnych drużyn. Do klubu dołączyło na razie dwóch zawodników - Eneo Bitri oraz Patryk Sokołowski. Bitri przybył z Valerengi Oslo, z której został wypożyczony do końca rundy wiosennej z opcją pierwokupu. Sokołowski to były gracz Legii Warszawa, który ostatnio był wolnym zawodnikiem, dlatego "Pasy" bez problemu mogły podpisać z nim kontrakt. Mówi się, że zespół Jacka Zielińskiego pracuje nad kolejnym wzmocnieniem, ale na razie nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia.