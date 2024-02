Cracovia - Warta Poznań na żywo w TV i online. Gdzie oglądać inaugurację 23. kolejki Ekstraklasy? TRANSMISJA STREAM LIVE [01.03.2024]

Cracovia - Warta Poznań transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Ekstraklasy?

23. kolejkę Ekstraklasy zaczniemy od wizyty w Krakowie. Cracovia zagra z Wartą Poznań, a to oznacza, że zmierzą się ze sobą zespoły, które dzielą tylko dwa punkty w tabeli. "Pasy" są na 11. miejscu z dorobkiem 26 "oczek", natomiast "Zieloni" uzbierali ich 24. Obie drużyny są niebezpiecznie blisko strefy spadkowej.

Cracovia rundę wiosenną zaczęła całkiem nieźle. Na start była pewna wygrana 6:0 z Radomiakiem Radom, a następnie dwa remisy - z Zagłębiem Lubin i Piastem Gliwice. Brak porażki może satysfakcjonować kibiców z Krakowa.

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - To krzywdzące stwierdzenie, że Warta ustawia się na 0:0. To drużyna grająca skutecznie w defensywie, jedna z lepszych pod tym względem w lidze. Może to być trochę zamknięty mecz, jak z Piastem, ale zrobimy wszystko, by się otworzył. Trzeba trafić Wartę i grać na swoich warunkach. Za mojej drugiej kadencji w Cracovii jeszcze nie wygrałem z tym rywalem. Były remisy, przegrywaliśmy, nadszedł czas, by się zmieniło.