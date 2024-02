Cracovia - Warta Poznań ONLINE. "Pasy" kontra "Zieloni" na inaugurację 23. kolejki. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Warta Poznań ONLINE

W ostatnim bezpośrednim meczu między tymi drużynami padł bezbramkowy remis z lekkim wskazaniem na podopiecznych Szulczka. Jednak koniec końców w Grodzisku Wielkopolskim żadna drużyna nie zdołała zadać decydującego ciosu. Jak będzie teraz w Krakowie przy Kałuży?

Mecz Cracovii z Wartą w 23. kolejce poprowadzi sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. System VAR będą obsługiwać Paweł Pskit oraz Tomasz Listkiewicz. Pomagać sędziemu głównemu mają w piątkowym spotkaniu asystenci w postaci Radosława Siejki oraz Piotra Podbielskiego.

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - To krzywdzące stwierdzenie, że Warta ustawia się na 0:0. To drużyna grająca skutecznie w defensywie, jedna z lepszych pod tym względem w lidze. Może to być trochę zamknięty mecz, jak z Piastem, ale zrobimy wszystko, by się otworzył. Trzeba trafić Wartę i grać na swoich warunkach. Za mojej drugiej kadencji w Cracovii jeszcze nie wygrałem z tym rywalem. Były remisy, przegrywaliśmy, nadszedł czas, by się zmieniło