Cristiano Ronaldo zdradził, co z jego przyszłością w reprezentacji Portugalii

Kiedy nadszedł czas na rzuty karne, Ronaldo stanął na wysokości zadania, pokazując, że nawet pod ogromną presją potrafi być niezawodny. Jego rzut karny był perfekcyjny, co tylko potwierdziło jego kluczową rolę w drużynie.

- Byłem pewny, że to on musi być pierwszym wykonawcą rzutu karnego i wskazać nam drogę do zwycięstwa. Życie daje ci trudne chwile, a sposób, w jaki zareagował, napawa nas dumą - podkreślił selekcjoner reprezentacji Portugalii, Roberto Martinez.